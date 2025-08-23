Јәмән: "Фәләстин 2 һиперсәс ракети Исраилин мүдафиә системләриндән јан кечәрәк Бен Гурион һава лиманыны дағытды”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләри, јәһудиләрин ишғал етдикләри әразиләрдәки һәдәфләрә ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә һүҹумлар тәшкил етдијини ачыглајыб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү бригада ҝенералы Јәһја Сәри` бу барәдә вердији ачыгламада белә дејиб: “Мәзлум Фәләстин халгына вә онун севимли дөјүшчүләринә дәстәк олараг, сионист дүшмәнин Гәзза золағындакы гардашларымызын сојгырым ҹинајәтләринә мәруз галмасына вә гәсдән аҹлыгдан гырылмасына ҹаваб олараг Јәмән Силаһлы Гүввәләринин ракет бөлмәси хүсуси һәрби әмәлијјат кечириб вә “Фәләстин 2” баллистик вә һиперсәс ракети илә Лод (Бен Гурион) авиабазасыны һәдәф алыб...”
Ҝенералы Јәһја Сәридејиб: “Јәмән Силаһлы Гүввәләринин Пилотсуз Учуш Апараты бөлмәләри дә ики һәрби әмәлијјат кечириб вә ики пилотсуз тәјјарә илә дүшмән Исраилин ики һәдәфинә һүҹум едиб; Бу һәрби һәдәфләрдән бири, һәјати әһәмијјәтли һәдәф, диҝәри исә ишғал алтында олан Јаффа вә Ашкелон бөлҝәсиндәки лазымы һәдәф олуб.”
О бир даһа хатырладыб ки, Јәмәнин садиг халгы, мүҹаһид ордусу вә онун садиг рәһбәрләри тәҹавүзләр дајанана вә Гәззанын мүһасирәси ҝөтүрүләнә гәдәр фәләстинли гардашларынын јанындада олараг һүҹумларыны вә дәниз блокадасыны давам етдирәҹәкләр.
