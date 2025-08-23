Исраилин Гәзза золағына һүҹуму нәтиҹәсиндә 81 фәләстинли шәһид олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәзза золағындакы хәстәхана мәнбәләри ҹүмә ахшамы сәһәр саатларында Исраил гүввәләринин Гәззанын мүхтәлиф бөлҝәләринә тәшкил етдији һүҹумларда сон 24 саат әрзиндә ән азы 81 фәләстинлинин шәһид олдуғуну ачыглајыб.
ГәтәРин Әл-Ҹәзирә аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, бу инсанларын чоху һуманитар јардым алмаг үчүн нөвбәјә дајаныб вә Исраил һәрбчиләринин атәши нәтиҹәсиндә шәһид олублар.
Гәззанын Сәһијјә Назирлији дүнән, чәршәнбә ҝүнү Гәззаја тәҹавүзүн јени мәрһәләсинин 2025-ҹи ил мартын 18-дән башламасындан бу јана 10 576 нәфәрин шәһид олдуғуну, 44 717 нәфәрин исә јараландығыны ачыглајы
Бу һесабата ҝөрә, Әгса Фыртынасы әмәлијјатынын башладығы 7 октјабр 2023-ҹү илдән бу јана Гәззада шәһидләрин үмуми сајы 62 мин 122 нәфәрә, јаралыларын сајы исә 156 мин 758 нәфәрә чатыб.
Sizin rəyiniz