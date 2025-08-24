АБШ Гәззада аҹлыг вә сусузлуг бөһранынын рәсми бәјаннамәсинә бир даһа сусду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг гәзетләр Бирләшмиш Штатларын БМТ-нин Гәзза золағында аҹлығы тәјид етмәси илә бағлы рәсми сусгунлуғуну мүзакирә едибләр вә буну сионист режимин дипломатик мәғлубијјәти адландырыблар.
Белә ки, “New York Times” Авропа Иттифагынын вә бүтүн дүнјанын гәзәбинә бахмајараг, Бирләшмиш Штатларын БМТ тәрәфиндән Гәззада рәсми аҹлыгғын һөкм сүрдүјүнү елан етмәсинә ачыг-ајдын сусмасыны гејд едиб.
Гәзет гејд едиб ки, АБШ президенти Доналд Трамп өтән ај Гәзза золағында баш верән аҹлыға ишарә етсә дә, һәлә дә БМТ-нин һесабатына мүнасибәт билдирмәјиб.
Үстәлик, Ағ Ев вә Дөвләт Департаменти аҹлығы Исраил режиминин јардымы мәһдудлашдырмасы илә әлагәләндирән һесабаты бирбаша нәзәрдән кечирмәјибләр.
Ҹүмә ҝүнү ишғалчы Исраил режимин баш назири бу хәбәри “тамамилә јалан” адландырыб вә режимин Гәззаја јардым алмаг үчүн ҝөрүнмәмиш аддымлар атдығыны дејиб.
Тәһлилчиләр дејирләр ки, Нетанјаһу Вашингтонун Тәл-Әвивә тәзјиги олмадан мүһарибәни битирмәјәҹәк вә Гәззаны аҹлыгдан чөкдүрмәк сијасәтини давам етдирәҹәк. Үстәлик, онлар Трампын Исраил режиминә гаршы мүһарибәни дајандырмаға мәҹбур етмәјәҹәјинә әминдирләр.
Sizin rəyiniz