Сионист режим глобал тәҹриддә / Фашист Исраилә гаршы ҝизли вә сүрүнән санксијалар ҝүҹләндирилир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Калкалист” игтисади платформасы ганунсуз Исраил режим мәнбәләринә истинадән јајыб: “Сионист режим Гәззада төрәтдији ҹинајәтләр вә һуманитар фәлакәт бөһранынын ҝенишләнмәси сәбәбиндән диҝәр өлкәләрин сәссиз вә гејри-рәсми санксијалары илә үзләшиб.”
Калкалист гејд едиб: “Һуманитар фәлакәт бөһранынын ескаласијасы илә јанашы, сон бир нечә ајда Исраил ширкәтләри илә ишҝүзар әмәкдашлығын дајандырылмасы, мүгавиләләр имзаламагдан имтина вә ја јазышмалара ҹаваб вермәкдән чәкинмәк кими чохсајлы һаллар гејдә алыныб.”
Сионист гәзет гејри-легал Исраил режимини апартеид дөврүндә Ҹәнуби Африка илә мүгајисә едәркән јазыб: “Неҹә ки, дүнја 1980-ҹи илләрдә Африка апартеид һөкумәтинә арха чевирди, Исраил дә бу ҝүн дүнја өлкәләринин Исраиллә әлагәләр гурмасында тәрәддүд етмәсини, долајы санксијалар вә даими тәҹридләшмәни јашајыр.”
Бу гәзет Гәрб вә Әрәб өлкәләри тәрәфиндән сионист режиминә тәтбиг едилән ҝизли вә сүрүнән бојкотунун тәһлүкәли феноменинә тохунараг гејд едиб: “Бејнәлхалг инвестисија фондлары Исраилдәки инвестисијаларыны бағлајыб, бејнәлхалг банклар исә Исраил ширкәтләри илә әмәкдашлығы дајандырыб. Бундан әлавә, бејнәлхалг тиҹарәт ширкәтләри Исраилә гаршы сәссиз санксијалар сәбәбиндән фәалијјәтләрини азалдыблар вә сионист режимә мал ихраҹы чох ләнҝ тенденсија илә үзләшир.”...
Sizin rəyiniz