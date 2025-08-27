Әракчи Австралијанын Иранла бағлы гәрәзли гәрарына реаксија вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын ХИН-и Сејјид Аббас Әракчи “Х” сосиал медиа һесабындан Австралија һөкумәтинин иранлы дипломатлары өлкәдән чыхарма гәрарына мүнасибәт билдириб: “Мән Гәззада һәрби ҹинајәт төрәтдији үчүн ахтарышда оланларла (Бинјамин Нетанјаһу вә Јоав Ҝаллант) һеч нә дә разы дејиләм, лакин Нетанјаһу бир шејдә һаглыдыр: Австралијанын баш назири һәгигәтән “зәиф сијасәтчидир”.
Иран онларла синагогу олан дүнјанын ән гәдим јәһуди иҹмаларындан биринин мәскәнидир. Биз өз өлкәмиздә белә мәканлары горумаг үчүн әлимиздән ҝәләни етсәк дә, Ираны Австралијада бу ҹүр мүгәддәс мәканлара һүҹум етмәкдә иттиһам етмәк ҝүлүнҹдүр.
Ҝөрүнүр, Иран Австралија халгынын Фәләстинә вердији дәстәјин (ХИН ишарә едир австралијалыларын јарым милјонлуг вә 300 миндән јухары анти-сионист јүрүшләринә) әвәзини өдәмәли олаҹаг. Канберра администрасијасы билмәлидир ки, мүһарибә ҹинајәткарларынын рәһбәрлик етдији режими сакитләшдирмәјә чалышмаг Нетанјаһу вә онун кимиләри даһа да ҹәсарәтләндирәҹәк.”
Гејуд едәк ки, дүнән Австралија Иранын Канберрадакы сәфири ҹәнаб Әһмәд Садиги “персона нон-грата” елан едиб.
