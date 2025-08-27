Франса төрәтдији СОЈГЫРЫМ актындан 128 илдән сонра Мадагаскар кралынын галыгларыны гајтарды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә, Франсанын 128 илдир Парис музејиндә сахланылан үч инсан кәлләсини Мадагаскара гајтардығыны билдириб. Кәлләләрдән биринин франсыз гүввәләри тәрәфиндән башы кәсилмиш Малагас кралына аид олдуғу ҝүман едилир.
Туера кралына вә Сакалава етник групундан олан даһа ики нәфәрә аид олдуғу ҝүман едилән кәллә сүмүјүнүн чәршәнбә ахшамы Франса Мәдәнијјәт Назирлијиндә кечирилән мәрасимдә рәсми тәһвил верилиб.
Мадагаскарын мәдәнијјәт назири дејиб: “Бир әсрдән артыгдыр ки, бу кәлләләрин олмамасы адамызын үрәјиндә ачыг јара олуб”.
Гејд едәк ки, франсыз гүввәләри 1897-ҹи илдә Мадагаскарын (Һинд океанында бир ада) јерли әһалисинә гаршы төрәдилмиш СОЈГЫРЫМ заманы крал Туеранын башыны кәсәрәк онун кәлләсини кубок олараг Франсаја ҝәтирмиш, ададан јүзләрлә диҝәр галыгларла бирликдә Парисдәки Милли Тарих Музејинә гојулмушдур.
