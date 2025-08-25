Әнсаруллаһ: Гәззәјә дәстәк давам едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист јәһуди Исраил режиминин Јәмәнә гаршы һәјата кечиртдији сон һава тәҹавүзүнүн ардынҹа Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын Сијаси Бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Бәхити вердији бәјанатда билдириб:
“Гәззә золағына дәстәк, нәјин баһасына олурса олсун давам едәҹәк.”
О, әлавә едиб:
“Јәмәнә гаршы едилән тәҹавүзләр, Исраил режиминә гаршы әмәлијјатларымызы давам етдирмәк әзм вә ирадәмизи ҝүҹләндирир вә Фәләстинлә, хүсусилә дә Гәззә илә бағлы мөвгејимиз дәјишмәјәҹәк.”
