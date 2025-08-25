  1. Ana səhifə
Әнсаруллаһ: Гәззәјә дәстәк давам едәҹәк

25 avqust 2025 - 18:18
Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын Сијаси Бүросунун үзвү: “Гәззә золағына дәстәк, нәјин баһасына олурса олсун давам едәҹәк.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист јәһуди Исраил режиминин Јәмәнә гаршы һәјата кечиртдији сон һава тәҹавүзүнүн ардынҹа Јәмәнин Әнсаруллаһ Һәрәкатынын Сијаси Бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Бәхити вердији бәјанатда билдириб:

“Гәззә золағына дәстәк, нәјин баһасына олурса олсун давам едәҹәк.”

О, әлавә едиб:

“Јәмәнә гаршы едилән тәҹавүзләр, Исраил режиминә гаршы әмәлијјатларымызы давам етдирмәк әзм вә ирадәмизи ҝүҹләндирир вә Фәләстинлә, хүсусилә дә Гәззә илә бағлы мөвгејимиз дәјишмәјәҹәк.”

