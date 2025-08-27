Иранда террорчу үнсүрләрә ағыр зәрбә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһынын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Бөлмәси бу ҝүн сәһәр саатларында кәшфијјат бөлмәләри илә Систан вә Бәлуҹистан әјаләтинин Ираншәһр, Һаш вә Сераван рајонларында террор тәшкилатларынын үзвләринә гаршы 3 бирҝә әмәлијјат кечирдијини ачыглајыб.
Һәјата кечирилән 3 бирҝә әмәлијјат нәтиҹәсиндә бәзи террор тәшкилатларынын үзвләринин әлә кечирилдији, бәзиләринин исә зәрәрсизләшдирилдији билдирилиб.
