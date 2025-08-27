  1. Ana səhifə
Иранда террорчу үнсүрләрә ағыр зәрбә

27 avqust 2025 - 12:36
Анти-террор әмәлијјаты нәтиҹәсиндә бәзи террорчулар зәрәрсизләшдирилиб, бәзиләри исә әлә кечирилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһынын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Бөлмәси бу ҝүн сәһәр саатларында кәшфијјат бөлмәләри илә Систан вә Бәлуҹистан әјаләтинин Ираншәһр, Һаш вә Сераван рајонларында террор тәшкилатларынын үзвләринә гаршы 3 бирҝә әмәлијјат кечирдијини ачыглајыб.

Һәјата кечирилән 3 бирҝә әмәлијјат нәтиҹәсиндә бәзи террор тәшкилатларынын үзвләринин әлә кечирилдији, бәзиләринин исә зәрәрсизләшдирилдији билдирилиб.

