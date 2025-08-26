ИИР вә Авропа үчлүјү данышыглары бу чәршәнбә ахшамы кечириләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үч Авропа өлкәсинин хариҹи ишләр назирләри вә АИ-нин үмуми хариҹи сијасәт вә тәһлүкәсизлик сијасәти үзрә али нүмајәндәси Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи илә телефонла данышыб.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири тројканын снапбаҹк механизминә әл атмаг һүгугунун һәм һәгигәтән вә һәм дә мәнән олмадығыны вурғулајараг, белә бир һәрәкәтин аҹы нәтиҹәләри барәдә хәбәрдарлыг едиб.
Әрагчи вурғулајыб: Иран Ислам Республикасы өзүнүмүдафиәдә мөтәбәр һәрәкәт етдији кими, һеч вахт дипломатија јолундан әл чәкмәјиб вә Иран халгынын һүгуг вә мәнафејини тәмин едән истәнилән дипломатик һәллә һазырдыр.
Сонда гәрара алыныб ки, Иранын үч Авропа өлкәси вә Авропа Иттифагы илә данышыглары бу һәфтә чәршәнбә ахшамы хариҹи ишләр назирләринин мүавинләри сәвијјәсиндә давам етдирилсин.
