Иран вә Русија Гафгазда тәһлүкәсизлик мәсәләләри үзрә мәсләһәтләшмәләр апарыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Мүдафиә Назирлији билдириб ки, Р.Ф мүдафиә назиринин мүавини илә Иранын Москвадакы сәфири арасында кечирилән ҝөрүшдә Ҹәнуби Гафгаз да дахил олмагла бејнәлхалг вә реҝионал тәһлүкәсизлик мәсәләләринин мүзакирә едилиб.
ТАСС-ын мәлуматына ҝөрә, Русија Федерасијасы мүдафиә назиринин мүавини ҝенерал-полковник Александр Фомин вә Иран Ислам Республикасынын Москвадакы сәфири Казем Ҹәлали икитәрәфли һәрби әмәкдашлығын бир сыра ҹари мәсәләләрини вә онларын һәјата кечирилмәси перспективләрини мүзакирә едибләр.
Мәлумата ҝөрә, Русија мүдафиә назиринин мүавини Ҹәлалинин Русија-Иран әлагәләринин инкишафына вердији бөјүк төһфәјә ҝөрә тәшәккүр едиб.
Русија Мүдафиә Назирлији әлавә едиб: Ҝөрүш достлуг вә етимад мүһитиндә кечиб вә һәмчинин Москва илә Теһран арасында стратежи әмәкдашлығын даһа да инкишаф етдирилмәси үчүн гаршылыглы өһдәликләри тәсдигләјиб.
