Имам Хаменеи һәзрәтләринин Имам Рзанын (әлејһис салам) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы мәрасимдәки чыхыш

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн, базар ҝүнү 24.08.2025-ҹи ил тарихдә Имам Әли ибн Муса Әр-Рзанын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә Теһранын Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) адына Һүсејнијјәсиндә кечирилән әзадарлыг мәрасиминдә Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Ислам Ингилабы Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи иштирак етмиш вә нитг сөјләмишдир.
Бу ҝөрүшдә Ајәтуллаһ Хаменеи Имам Рза әлејһиссаламын шәһадәти мүнасибәтилә башсағлығы верди вә белә гејд етди: "Шәфгәтли Имам Әли ибн Муса Әр-Рзанын (әлејһиссалам) шәһадәти мүнасибәтилә башсағлығы верирәм".
Ингилаб Рәһбәри Иранын дүнја халглары јанында хүсуси әзәмәт газандығыны билдирди: "Биз бир мүһарибәјә мәруз галдыг. Иран халгы да бүтүн гүдрәти илә мүгавимәт ҝөстәрди вә дүнјанын диггәтини өзүнә ҹәлб етди. Иран дүнја халгларынын нәзәриндә хүсуси бир әзәмәт газанды".
О Һәзрәт Американын Иранла дүшмәнлијинин әсил сәбәбинин нә олдуғуну белә ачыглады: "Американын Иранла дүшмәнлијинин сәбәби нәдир?
Кечмишдә бу сәбәби терроризм, инсан һаглары, гадын мәсәләси вә демократија кими адлар алтында ҝизләдирдиләр. Бу ҝүн Америкада иш башында олан шәхс исә мәсәләни ашкара чыхарды. Деди ки, бизим Иранла гаршыдурмамызын сәбәби одур ки, Иран Американын әмринә табе олсун".
Ајәтуллаһ Хаменеи Американын дүшмәнлијинә јенә дә ачыглама верди вә белә бујурду: "Дүнјада бир дөвләт ортаја чыхыб ки, Иранын бөјүк халгынын бүтүн шан-шөһрәт илә она табе олмасы интизарындадыр. Американын Иранла дүшмәнлији дә буна ҝөрәдир".
О Һәзрәт Бәбәзиләринин Америкајла бирбаша мүзакирә мәсәләсинә бахышларынын сәтһи олдуғуну вурғулады: "Американын әлејһинә шүар вермәјин, чүнки онлар әсәбиләширләр - дејәнләр сәтһи бахыша маликдирләр. "Нијә Америка илә бирбаша данышыглар апармыр вә мәсәләләринизи һәлл етмирсиниз?"- дејәнләрин дә тәһлилләри сәтһидир. Мәсәләнин маһијјәти бу дејил, онларын истәји Иранын Америкаја табе олмасыдыр".
Ингилаб Рәһбәри сөзләринин давамында халгдан олан гәләт ҝөзләнти барәдә белә ачыглама верди: "Бу ҝүн Америкада һакимијјәтдә олан шәхс истәјир ки, Иран Американын ҝөстәришинә табе олсун. Иран халгы исә белә бөјүк бир тәһгирдән шиддәтли наразылыг дујур вә бу гәләт ҝөзләнтини халгдан уманлара вә һәмин шәхсә гаршы бүтүн ҝүҹү илә дајаныр".
Дүшмәнин мөвгејинә тохунан Ингилаб Рәһбәри белә бујурду: "Америкалылар сионист режими тәһрик етдиләр вә она көмәк етдиләр ки, Ирана һүҹум етсин вә иши битирсин. Онлар ҝүман етмирдиләр ки, Иран гаршылыг олараг онлара елә бир зәрбә ендирәҹәк ки, пешман олаҹаглар".
Даһа сонра о Һәзрәт халгын дүшмәнләрин ағызларынын үстүндән вурдуғуну деди: "13 ијун ҝүнү Ирана һүҹум едилди. Бир ҝүн сонра Американын адамлары Авропанын бир пајтахтында топлашараг Ислам Республикасынын јеринә һөкумәт барәдә мүзакирә апардылар вә һәтта Иран үчүн шаһ да тәјин етдиләр. Амма Иран халгы силаһлы гүввәләрин, дөвләтин вә гурулушун јанында дурараг бунларын һамысынын ағзынын үстүндән мөһкәм вурду".
Ајәтуллаһ Хаменеи дүшмәнин Иран дахилиндә нәсә етмәк истәдијини вурғулады: "Дүшмәнләр нәтиҹәјә ҝәлдиләр ки, Ираны мүһарибә илә диз чөкдүрмәк мүмкүн дејил. Онлар ҝөрдүләр ки, јол өлкә дахилиндә ихтилаф јаратмагдыр. Дахилдә дә әлләри вар, сионизмә вә Америкаја бағлы гүввәләр дә вар. Амма, Аллаһа шүкүр, өлкә вәһдәт һалындадыр".
Ингилаб Рәһбәри вәһдәтин тәҹавүзә мане олдуғуну билдирди: "Бу ҝүн Иран халгы вәһдәтдәдир. Сијаси-иҹтимаи фикир ајрылыглары мөвҹуддур, амма бу гурулуш вә өлкәнин мүдафиәсиндә, дүшмәнә гаршы мүгавимәтдә вәһдәт һалындадыр. Бу бирлик дүшмәнин зәрәринәдир вә онларын тәҹавүз вә һүҹумларына мане олур".
