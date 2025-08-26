Америкалылар Һизбуллаһын тәрксилаһ едилмәсини Исраилин Ливандан чәкилмәси үчүн илкин шәрт кими вурғулајырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ағ Евин хүсуси нүмајәндәси Томас Баракын башчылыг етдији Америка нүмајәндә һејәти Бејрута јенидән сәфәр едиб.
О, Баабда сарајында өлкә президенти илә ҝөрүшдүкдән сонра Ливанын сионист режим тәрәфиндән ишғал олунмасына сон гојмасы үчүн Һизбуллаһын силаһларына гаршы дүшмән мөвгеләрини тәкрарлајыб.
АБШ президентинин Ливан вә Сурија үзрә хүсуси нүмајәндәси Томас Барак бу ҝүн сәһәр Бејрута етдији сәфәриндә Ливан президенти Ҹозеф Аун илә Баабда сарајында кечирдији ҝөрүшдә бир даһа Ливан һөкумәтинин Һизбуллаһы тәрксилаһ етмәсини вурғулајыб.
Барак Ливан рәсмиләри илә ҝөрүшүндә Һизбуллаһын тәрксилаһы илә паралел олараг сионист режимин ҹәнуби Ливана һүҹумларынын дајандырылмасыны мүзакирә едиб.
О, вурғулајыб: Сионист режим ордусунун Ливандан чыхарылмасы Ливан һөкумәтинин Һизбуллаһы тәрксилаһ етмәк үчүн “ҹидди” аддымлар атмасына бағлыдыр.
