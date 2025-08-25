ИИР Мүдафиә назири: 12 ҝүнлүк мүһарибә өлкәнин мүдафиә сәнајеси үчүн јол хәритәсини мүәјјәнләшдирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назири Әмир Нәсирзадә сионист режим илә АБШ-ын Ирана гаршы сон 12 ҝүнлүк мүһарибәнин өлкәнин мүдафиә сәнајеси үчүн јол хәритәсинин мүәјјән едилмәсинә сәбәб олдуғуну билдириб.
Ҝенерал Нәсирзадә дејиб: Биз дүшмәнә гаршы јени технолоҝијалар үчүн тәдгигат вә инновасијалардан истифадә едирик вә бу мүһарибәнин тәҹрүбәләри бизә јени приоритетләр вериб.
Тәтбиг олунан сон мүһарибә бизә һансы саһәләрдә даһа чох чалышмалы олдуғумуз саһәләри ҝөстәрди. Мүдафиә сәнајесинин ҝәләҹәји бу тенденсијаја ујғун формалашмалы вә структурлашдырылмалыдыр.
О, Иран силаһлы гүввәләринин тәҹһизат технолоҝијаларына тохунараг дејиб: "Тәтбиг олунан сон мүһарибәдә биз ади тәһлүкә илә дејил, дүнјанын ән ҝүҹлү һәрби гүввәсинин дәстәкләдији тәһлүкә илә үзләшдик. АБШ вә бәзи Гәрб вә Авропа өлкәләри сионистләри аваданлыг вә лоҝистика илә тәмин едирди. Башга сөзлә, биз дүнјанын ән ҝүҹлү һәрби гүввәси илә үз-үзә идик. Амма дөјүш мејданында вә конкрет ҝөстәриҹиләрдә биз дөјүш мејданына нәзарәт едирдик вә ирәлиләјирдик”.
Һибрид мүһарибәнин мүрәккәблијинә тохунан Әмир Нәсирзадә билдириб: "Бу мүһарибә чох мүрәккәб вә гәрибә иди. Бу мүһарибә тәкҹә силаһлы гүввәләри һәдәфә алмады, һәм дә бүтүн секторлара, о ҹүмләдән банклара (мәсәлән, Банк Сепаһ-а киберһүҹум кими) тәсир етди. Белә бир шәраитдә Мүдафиә Назирлији нәинки истеһсалы дајандырмады, һәм дә силаһлы гүввәләрин вә онларын аилә үзвләринин техника вә еһтијаҹлары илә бағлы һәртәрәфли дәстәји фасиләсиз олараг давам етдирди."
Sizin rəyiniz