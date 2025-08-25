Һизбуллаһ Баш Катиби: “Мүгавимәт олмасајды, Исраил Бејрута чатарды. Силаһымызы јерә гојмајаҹағыг!”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин Шәбәкәсинин вердији мәлумата ҝөрә, Ливан Һизбуллаһынын баш катиби Шејх Нәим Гасим бу ҝүн Әлламә Сејид Аббас Әли Әл-Мусәвинин (Ливанда Шиәләрин Али Шурасында дини шуранын үзвү, Гәјјумлар Шурасынын үзвү вә Ливан Мүсәлман Алимләри Ассосиасијасынын гуруҹуларындан бири) аным мәрасими илә бағлы чыхышында дејиб: “Фәҹр Әл-Ҹуруд дөјүшү Ливан ордусунун вә онун Ислам мүгавимәтинин бирҝә әмәкдашлығы вә Мишел Аунун ҹәсарәтли гәрары илә ҝедән бир дөјүш иди.”
Шејх Нәим Гасим, Имам Муса Сәдрин Ливијада оғурланмасына тохунараг, сөзүнә белә давам едиб: “Имам Сәдр Ливанда көклү дәјишикликләр етди вә дөјүшчүләрин рәһбәри иди. О, өлкәдә милли бирлијә ҝүҹлү мараг ҝөстәрирди вә инанырды ки, Ливанын ҹәнубу бүтүн өлкә вә әрәбләр адындан Мүгавимәт ҝөстәрир вә биз дә Имам Сәдрлә әһд бағлајырыг ки, Мүгавимәт бајрағы алтында олаҹағыг.”
Ливан Һизбуллаһынын баш катиби АБШ-ын тәзјиги илә Ливан һөкумәти тәрәфиндән Мүгавимәти тәрксилаһ етмәк гәрарына тохунараг дејиб: “Мүгавимәт олмасајды, Исраил Бејрута чатарды. Мүгавимәтин алтернативи тәслим олмагдыр. Бизә шәрәф вә гүдрәт бәхш едән вә бизи дүшмәндән горујан силаһы һеч вахт тәрк етмәјәҹәјик. Исраил тәҹавүзү давам етдији вахтда Ливан һөкумәтинин Мүгавимәти тәрксилаһ етмәси јанлыш гәрардыр.”
