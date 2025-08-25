Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: НАТО-нун јүксәк рүтбәли рәсмиси Италијанын “Ҹорриере делла Сера” гәзетинә билдириб ки, алјанс Украјнаја даһа 50 милјард долларлыг һәрби јардым етмәји планлашдырыр.
Алјансын һәрби комитәсинин рәһбәри Ҝиусеппе Ҹава Драҝоне, НАТО-нун јанвар ајындан бәри 33 милјард доллардан чох јардым етдијини вә илин сонуна гәдәр бу мәбләғи 50 милјард доллара чатдырмағы планлашдырдығыны сөјләјиб.
Вашингтон вә Москванын сүлһ сәјләрини давам етдирдији бир вахтда алјансын мөвгеји илә бағлы суалы ҹавабландыран Драгон, НАТО-нун “һәрби јардымыны давам етдирәҹәјини вә һәтта артыраҹағыны” дејиб вә Русијаны данышыглары “дајандырмагда” ҝүнаһландырыб.
О, һәмчинин Русија президенти Владимир Путинә гаршы “дахили ҝәрҝинлији артырмаға” јөнәлмиш Гәрб санксијаларынын сәртләшдириләҹәјинә үмид етдијини билдириб.
