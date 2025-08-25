Австралијада он минләрлә инсан дүнја иҹтимаијјәтини Исраили бојкот етмәјә чағырыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин Гәззада рәсмән аҹлыг сүрдүјүнү елан етмәсиндән сонра Австралијада минләрлә анти-сионист Фәләстин халгына дәстәк нүмајиши кечирәрәк ишғалчылары бојкот етмәјә вә силаһ ихраҹына сон гојмаға чағырыб.
Австралијанын СБС Нејус телевизија шәбәкәсинин мәлуматына ҝөрә, Гәззада рәсми олараг аҹлығын һөкм сүрдүјү елан едилдикдән сонра бүтүн Австралија боју минләрлә инсан Фәләстин халгына дәстәк олмаг үчүн күчәләрә ахышыб вә Фәләстин халгына дәстәк нүмајиши кечирәрәк сионист режими писләјиб.
Чыхыш едәнләр арасында Австралија федерал Јашыллар Партијасынын лидери Ларисса Уотерс вә Квинсленддән олан сенатор Мол Һолланд Фәләстин халгына дәстәк олараг сионист режими бојкот етмәк вә Исраиллә силаһ тиҹарәтинә сон гојмағын ваҹиблијини вурғулајыблар.
Уотерс, австралијалыларын Исраилә Ф-35 гырыҹы тәјјарәләринин һиссәләри ихраҹыны дајандырмаг истәдикләрини вә әһәмијјәтли бир иҹтимаи варлығын Исраилин сијасәтләрини дәјишдирә биләҹәјинә даир никбинлијини ифадә едиб.
