БМТ рәсмиси дүнја өлкәләрини сионист режимә силаһ ембаргосу тәтбиг етмәјә чағырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин ишғал олунмуш Фәләстин әразиләри үзрә хүсуси мәрузәчиси Франческа Албанесе фашист Исраил режиминә гаршы санксијаларын тәтбиг едилмәсини вә сионист режимлә силаһ мүгавиләләринин дајандырылмасыны истәјиб.
Бу һаггда Әл-Гүдс Әл-Әрәби сајты јазыб: “Базар ертәси ҝүнү албан Х сосиал шәбәкәсиндә Исраил ордусунун Хан Јунисдәки Насир Тибб Комплексинә һүҹумуна тохунараг Исраил ордусунун Хан Јунисдәки Насир Тибб Комплексинә һүҹумуну писләјиб вә дејиб: Гәззада белә мәнзәрәләр һәр ан тәкрарланыр вә чох вахт медианын диггәтиндән кәнарда галыр.”
О, Гәрб өлкәләринин сусгунлуғуну тәнгид едәрәк вурғулајыб: “Һөкумәтләрдән сорушурам ки, бу ҹүр гырғынларын гаршысыны алмаг үчүн һәрәкәтә кечмәздән әввәл нә вахта гәдәр бу ҹинајәтләрә тамашачы олмаг истәјирсиниз?”
О, һәмчинин Гәззаја тәтбиг олунан блокаданын јарылмасына вә фашист Исраил режиминин силаһ сөвдәләшмәләринә ембарго гојулмасына чағырыб.
