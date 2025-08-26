Мертз: Берлин Фәләстини танымајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманија канслери бәјан едиб ки, өлкәсинин бир чох тәрәфдашынын мөвгеләринә бахмајараг, Берлин Фәләстини танымаг нијјәтиндә дејил.
ТАСС-ын мәлуматына ҝөрә, Фридрих Мертс Канаданын баш назири Марк Карни илә бирҝә мәтбуат конфрансында дејиб: "Биз "Фәләстинин танынмасы" планына гошулмајаҹағыг. Һесаб едирик ки, Фәләстинин танынмасы үчүн лазыми шәртләр үмумијјәтлә јеринә јетирилмир".
О, әлавә едиб: “Сон ҝүнләр вә саатлар баш верән һадисәләр бизим бу мәсәләдә мөвгејимизи дәјишмәјиб”.
Гејд едәк ки, сионист режимин Гәззә золағына ҝениш һүҹумлары вә реҝионда һуманитар вәзијјәтин писләшмәси нәтиҹәсиндә Фәләстинин танынмасы үчүн бејнәлхалг кампанијаја старт верилиб.
