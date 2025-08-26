Австралија АБШ-ын Ирана һүҹумларыны дәстәкләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс јазыб: Австралијанын баш назири Ентони Албанесе базар ертәси Канберранын АБШ-ын Ирана һүҹумуну дәстәкләдијини билдириб. О, һәмчинин ҝәрҝинлији азалтмаға вә дипломатијаја гајытмаға чағырыб.
Албанесе Канберрада журналистләрә дејиб: "Дүнја чохдан Иранын нүвә силаһы әлдә етмәсинә иҹазә верилмәмәси илә бағлы разылыға ҝәлиб вә биз бунун гаршысыны алмаг үчүн һәрәкәти дәстәкләјирик. Мәлуматлар ајдын олуб ки, Иран ураны 60 фаизә гәдәр зәнҝинләшдириб вә "онун 60 фаизә чатмасынын мүлки нүвә енержиси илә бағлы програмла мәшғул олмасындан башга һеч бир изаһы јохдур".
Гејд едәк ки, бејнәлхалг нүвә аҝентлији өтән һәфтә Иранын нүвә силаһы истеһсал етмәк нијјәтиндә олмадығыны бир даһа ачыгласа да лакин һеҝемон дөвләтләр вә онларын әлалтылары өз ҹәфәнҝијјатларындан әл чәкмирләр.
