Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс јазыб: Австралија чәршәнбә ахшамы Иранын Канберрадакы сәфирини өлкәдән чыхараҹағыны елан едиб. Бу арада баш назир Ентони Албанесе Теһраны Сиднеј вә Мелбурн кими мүһүм шәһәрләрдә ики антисемит һүҹуму һәјата кечирмәкдә иттиһам едиб.
Австралија билдирир ки, 2023-ҹү илин октјабрында Исраил-Гәзза мүһарибәси башлајандан бәри јәһудиләрин евләри, мәктәбләри, синагоглары вә нәглијјат васитәләри антисемитизм вандализми вә јандырма һәдәфинә чеврилиб.
Албанесе мәтбуат конфрансында иддиа едиб ки, Австралија кәшфијјат аҝентлији Иран һөкумәтинин һүҹумлардан ән азы икисини идарә етдијини ҝөстәрән етибарлы мәлуматлар топлајыб.
Австралијанын хариҹи ишләр назири Пенни Вонг да билдириб ки, Иран сәфири Әһмәд Садиги вә онун үч һәмкарына персона нон-грата елан едилиб вә өлкәни тәрк етмәк үчүн 7 ҝүн вахт верилиб.
П.С: Хатырладаг ки, өтән ај әрзиндә Австралијада ики ҝенишмигјаслы, јарым милјонлуг вә 300 мин нәфәрлик анти-сионист јүрүшләр кечирилиб. Бу ҝенишмигјаслы јүрүшләрАБШ вә сионист Исраил режиминин хошуна ҝетмәдији үчүн Австралија һөкүмәтинә тәзјигләр ендирибләр. Нәтиҹәдә Албанесе һөкүмәти Ирана гарешы гара пиара старт вериб.
