Сионист һәрбичиләр: Биз партизан мүһарибәси илә үз-үзәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бир груп сионист һәрбичи Гәзза золағында Һәмас һәрәкатынын ҝениш мониторинг вә изләмә системинә тохунараг, реҝионда партизан мүһарибәси илә үз-үзә олдугларыны вурғулајыблар.
“Једиот Аһронот” гәзети фашист ордусунун парашүтчүләр бөлмәсинин сионист әсҝәрләринә истинадән јазыб: “Гәзза золағында партизан мүһарибәси илә үз-үзәјик вә дүшмәни чох аз мүшаһидә едирик. ҺӘМАС-ын ҝениш пилотсуз учан апаратлары вә изләмә системи вар вә һәрәкатын гүввәләри бошлуглар ахтарыр вә кичик груплар һалында бизә һүҹум едирләр.”
Сионист әсҝәрләр вурғулајыблар: “Бир нечә һәфтә әввәл бир фәләстинли дөјүшчү ҹәми бир нечә санијәјә тактики тунелдән чыхыб вә зиреһли транспортјору бомба илә партладыб, нәтиҹәдә бир әсҝәримиз һәлак олуб, диҝәр доггуз әсҝәримиз исә јараланыб.”
Исраил ордусунун Гәзза золағы дивизијасынын кечмиш командири Гади Шамни дә өнҹәдән вердији ачыгламаларында ҺӘМАС-ын тунел тикинтисинә јенидән башладығыны вә мәһв едилә билмәјәҹәјини вурғуламышды.
Sizin rəyiniz