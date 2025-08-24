Фото Репортаж | Һәзрәт Ајәтуллаһ Мәкарим Ширазинин иштиракы илә Имам Рзанын (ә) шәһадәт ҝүнү мүнасибәтилә матәм мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәләриндән бири олан Һәзрәт Ајәтуллаһ Мәкарим Ширазинин иштиракы илә Имам Рзанын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү илә бағлы матәм мәрасими кечирилиб. Мәрасим О, һәзрәтин мүггәддәс Гум шәһәриндәки мәркәзи офисиндә алимләрин вә иҹтимаијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләринин иштиракы илә кечирилиб.
24 avqust 2025 - 17:48
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абеди
