Әл-Ҹәзирә фашист Исраил режиминин Гәззада журналистләри бирбаша һәдәфә алмасыны мәһкум едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә фашист Исраил ишғалчы гүввәләринин Гәззада журналистләри нөвбәти дәфә һәдәфә алдығыны вә бу һүҹум заманы Әл-Ҹәзирә фотографы Моһамед Саламә вә бир нечә диҝәр журналистин шәһид олдуғуну ачыглајыб. Бу һүҹум Гәззада шәһид олан журналистләрин сајыны 10-а, ҹәми шәһид журналистләрин сајыны 240-а чатдырыб.
Әл-Ҹәзирә интернет сајты јазыб: “Әл-Ҹәзирә Исраилин бу һәрәкәтини “журналистләрә гаршы ҹинајәт” вә бејнәлхалг һүгугун вә пешәкар медиа гајдаларынын ачыг шәкилдә позулмасы һесаб едәрәк, журналистләрин бирбаша һәдәфә алынмасынын һәгигәтин сәсини сусдурмаг үчүн системли кампанија чәрчивәсиндә һәјата кечирилдијини вурғулајыб. ТВ Шәбәкә әлавә едиб ки, Гәзза мүһарибәсиндә журналистләрә гаршы зоракылыг мүасир тарихдә ән јүксәк сәвијјәјә чатыб вә ҝөрүнмәмиш ҹинајәтдир”.
Әл-Ҹәзирә Шәбәкәси, журналистләрин мүдафиәси, сензура вә медианын сыхышдырылмасынын гаршысыны алмаг үчүн бејнәлхалг иҹтимаијјәтин Исраил режиминә тәзјиг ҝөстәрмәк үчүн бејнәлхалг тәдбирләрә еһтијаҹ олдуғуну вурғулајыб вә Гәззада журналистләрин систематик шәкилдә һәдәфә алынмасына сон гојмаға чағырыб.
