Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трампын бу ај русијалы вә украјналы һәмкарлары илә кечиртдији јүксәк сәвијјәли ҝөрүшләриндән сонра кечирилән јени сорғу ҝөстәрир ки, америкалыларын јарыдан чоху Ағ Евин јүксәк вәзифәли шәхсләринин Кремл рәһбәринә гаршы кифајәт гәдәр сәрт давранмадығына вә Украјна бөһраныны һәлл едә билмәјәҹәјинә инаныр.
Базар ертәси Һарвард Университети вә Һаррис Институтунун бирҝә кечирдији сорғу нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, америкалыларын үчдә икиси АБШ президентинин Москва илә Кијев арасында мүһарибәјә сон гојмаг сәјләрини дәстәкләјир.
Сорғу кампанијасы америкалыларын 58 фаизинин Трампын Путинә гаршы кифајәт гәдәр сәрт олмадығыны дүшүндүјүнү вә үмумиликдә Вашингтонун Кијевлә мүнасибәтләрини Москва илә мүнасибәтиндән даһа ваҹиб һесаб етдијини билдириб.
Тәхминән 10 сечиҹидән 6-сы Трампын сон нәтиҹәдә Украјна мүһарибәсини һәлл едә билмәјәҹәјини дүшүнүр.
