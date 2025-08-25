Нијә Авропа Тројкасы тәтик механизмини активләшдирмәк үчүн лазыми леҝитимлијә малик дејил?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Теһран - ИРНА - Университетин бејнәлхалг һүгуг профессору үч Авропа өлкәсинин тәтији чәкмәк имканларына малик олсалар да, бунун үчүн лазыми “ганунилијә” малик олмадыгларына ишарә едәрәк дејиб: Үчлүк бу бәндләрдә јер алан мүбаһисәләрин һәлли механизмләринә мүраҹиәт етмәдән Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планынын 36 вә 37-ҹи бәндләриндәки механизмдән истифадә едә билмәз.
БҺФП-да иштирак едән үч Авропа өлкәси тәрәфиндән “снапбаҹк”ин (тәтик механизминин) активләшдирилмәси еһтималы артдыгҹа, бу активләшдирмәнин мүмкүнлүјү вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын Ирана гаршы санксијаларынын гајтарылмасы илә бағлы һүгуги мүзакирәләр нәзәрдән кечирилиб.
Университетин бејнәлхалг һүгуг профессору Мөһсүн Абдуллаһи өзүнүн Х сосиал шәбәкәсиндәки һесабында әтрафлы мәгаләсиндә јазыр: “Авропа Тројкасынын өз мөвгеләринә вә ја дәфәләрлә поздуғуна ҝөрә БҺФП-нын артыг “иштиракчысы” олмадығы вә тәтик механизминдән истифадә етмәк үчүн гануни һүгугу олмадығына даир бу аргументләр ишләмәјәҹәк.
О, БҺФП әсасында онларын тәтији чәкмә имканларына саһиб олдугларына бахмајараг, бунун үчүн лазыми "ганунилијә" саһиб олмадыгларына диггәт чәкәрәк изаһ етди: Леҝитимлијин олмамасы илә бағлы бу нараһатлыг Тројканын 8 август 2025-ҹи ил тарихли Тәһлүкәсизлик Шурасына мәктубунда өз әксини тапыб. Нәтиҹә етибары илә, Иран үчлүјүн тәтик механизминә мүраҹиәт етмәк үчүн леҝитим олмадығыны, о ҹүмләдән ашағыдакы сәбәбләрә ҝөрә вурғуласа, даһа јахшы оларды:
- Өлкәнин БҺФП-дан гејри-гануни чыхмасындан сонра биртәрәфли санксијалара вә АБШ-ын максимум тәзјиг сијасәтинә сәссизҹә әмәл етмәсинә ҝөрә БҺФП өһдәликләринин јеринә јетирилмәмәси;
- Авропа INSTEX иддиа механизминин ишә салынмамасы;
- Американын уранын сыфыр зәнҝинләшдирилмәси планыны дәстәкләмәклә БҺФП-ја инамын олмамасы, һалбуки БҺФП бу зәнҝинләшдирмәни таныды вә онун сәвијјәсини мүәјјән мүддәтә мәһдудлашдырды;
- БҺФП-нын әһатә етдији објектләрә Исраил вә Американын һүҹумларыны гынамамаг вә һәтта буна разылыг вермәк вә севинҹини ифадә етмәк.
Университетин бејнәлхалг һүгуг профессору ајдынлашдырды: Сөзләрин һүгуги мәнасы будур ки, Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинин 1970-ҹи илдә Намибија Мәсләһәт Рәјиндә гејд етдији шејдир: Мүгавиләни дәфәләрлә позан тәрәф (јахуд иштиракчы) һәмин мүгавилә үзрә өз һүгугларындан истифадә етмәк иддиасында ола билмәз. Бу ҹүр истифадә виҹдан вә инкар етмә принсипләринә зиддир.
Абдуллаһи гејд етди: Вурғуламаг лазымдыр ки, “Үчлүк” БҺФП-нын 36 вә 37-ҹи маддәләриндә ҝөстәрилән мүбаһисәләрин һәлли механизминә мүраҹиәт етмәдән бу бәндләрдә гејд олунан механизмдән истифадә едә билмәз. Һүгуги бахымдан, мүбаһисәләрин һәлли механизминә мүраҹиәт етмәк тәтик механизмини еһтива едән мәктубун Шураја ҝөндәрилмәси үчүн илкин шәртдир, һалбуки Үчлүк буна мәһәл гојмур.
