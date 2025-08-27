Түркијә Нетанјаһунун ермәни сојгырымыны танымасына реаксија вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин баш назири Нетанјаһу вердији мүсаһибәдә 1915-ҹи илдә османлы империјасы заманы баш верән һадисәләрлә бағлы дејиб: "20-ҹи әсрин әввәлләриндә османлы империјасынын ермәниләрә, ассурлара вә јунанлара гаршы төрәтдији сојгырымы рәсмән таныјырам".
Түркијә Хариҹи Ишләр Назирлији бир бәјанатда сионист режимин баш назири Бинјамин Нетанјаһунун 1915-ҹи ил һадисәләри илә бағлы ачыгламасыны гынајыб вә рәдд едиб.
Бәјанатда дејилир: "Нетанјаһунун 1915-ҹи ил һадисәләри илә бағлы бәјанаты кечмишдә баш вермиш аҹы һадисәләрдән сијаси сәбәбләрдән истифадә етмәк ҹәһдидир. Фәләстин халгына гаршы төрәдилән сојгырымдакы ролуна ҝөрә мүһакимә олунан Нетанјаһу, өзүнүн вә һөкумәтинин төрәтдији ҹинајәтләри өрт-басдыр етмәјә чалышыр".
Назирлик тарихи вә һүгуги фактлара ујғун ҝәлмәјән бу бәјанаты писләдијини вә рәдд етдијини билдириб.
