Јәһуди гудасы Илһам “Зәнҝәзур дәһлизи һеч бир һалда Иран үчүн тәһдид дејил” дејәрәк өз хам хүлјаларындан әл чәкмир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹан республикасына һаким кәсилмиш әлијевләр сүлалә режиминин босу Илһам Әлијев, Әл-Әрәбијјә телеканалына вердији мүсаһибәдә “Зәнҝәзур дәһлизинин” Иран үчүн һеч бир тәһлүкә јаратмадығыны вә бу “дәһлизин” әксинә олараг, реҝионал әмәкдашлыгларын инкишафына “төһфә” верә биләҹәјини вурғулајыб.
Јәһуди гудасы, гејд едиб: "Иран вә Азәрбајҹан арасында әлагәләр дөвләтләр, президентләр вә хариҹи ишләр назирләри сәвијјәсиндә мүәјјән едилир вә биз јајылан јанлыш тәблиғатлара әһәмијјәт вермирик. Бизим мөвгејимиз ајдын вә мәнтиглидир: Зәнҝәзур дәһлизи һеч бир һалда Иран үчүн тәһдид дејил."
Илһам, һәмчинин Зәнҝәзур дәһлизинин икили ролуну гејд едәрәк билдириб: "Зәнҝәзур дәһлизи јалныз Шәрг-Гәрб маршруту дејил, һәмчинин Шимал-Ҹәнуб нәглијјат дәһлизи кими дә фәалијјәт ҝөстәрә биләр. Русијадан Ирана доғру кечән бир јолун әвәзинә, Русијадан Азәрбајҹана, Ермәнистана, Нахчывана вә сонра Ирана узанан јени бир јол јарадылаҹаг. Бу, бүтүн реҝион үчүн фајдалы олаҹаг вә һәр кәс үчүн газанҹ мәнбәји јарадаҹаг, һеч ким итирән тәрәф олмајаҹаг."
