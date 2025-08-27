Венесуела хариҹи ишләр назири Иранын һәмрәјлијинә вә өлкәсинә вердији дәстәјә ҝөрә тәшәккүр едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела хариҹи ишләр назири өлкәмизин хариҹи ишләр назири илә телефон данышығында Иранын һәмрәјлијини вә бу өлкәнин мүстәгиллијинә дәстәјини јүксәк гијмәтләндириб вә бу өлкәнин АБШ-ын тәһдидләринә гаршы мүдафиәсини вурғулајыб.
Бу телефон данышығында Пинто, АБШ-ын бу өлкәјә гаршы тәһдидләринин вә гејри-гануни иддиаларынын артмасындан сонра Кариб реҝионунда баш верән һадисәләрлә бағлы һесабат тәгдим етди. О, Иранын Венесуелаја һәмрәјлијини вә дәстәјини тәгдир етмәклә јанашы, Венесуела халгы вә һөкумәтинин АБШ-ын амбисија вә тәһдидләринә гаршы өлкәнин мүстәгиллијини вә милли суверенлијини мүдафиә етмәк әзмини вурғулајыб.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири АБШ-ын гаршыдурма јарадан биртәрәфлилијинин глобал сүлһ вә сабитлијә јаратдығы тәһлүкәнин артмасына тохунараг, АБШ-ын Венесуела һөкумәтинә гаршы әсассыз иттиһамлар сәсләндирмәси вә бу өлкәјә гаршы ҝүҹ тәтбиг етмәклә һәдәләмәсини писләјиб вә Иран Ислам Республикасынын Венесуела илә һәмрәјлијини вурғулајыб.
