Бу ҝүн Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) шәһадәт ҝүнүдүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Az.shafaqna.com хатырладыр ки, Һиҹри-гәмәри тәгвимлә 260-ҹы илин рәббиул-әввәл ајынын 8-и Әһли-бејтин 11-ҹи имамы Имам Һәсән ибн Әли Әскәринин (ә) шәһадәт ҝүнүдүр. Имам Һәсән Әскәри 28 ил өмүр сүрүб, 7 ил имамәт едиб. Имамын (ә) өмрү чох изтираблы вә чәтин олуб. Зинданлара мәһкум олунуб. Аббаси хәлифәси мәлун Мөтәмәд тәрәфиндән шәһид едилиб. Мүбарәк мәзары Ирагын Самирра шәһәриндә јерләшир.
Имамын Һәсән Әскәринин (ә) шәһадәти мүнасибәтилә оғлу Имам Заман (ә) башда олмаг бүтүн дүнја мүсәлманларына башсағлығы веририк. Аллаһ бизләри дүнјада Имамын (ә) зијарәтиндән, ахирәтдә исә шәһадәтиндән бинәсиб етмәсин!
Имам Һәсән Әскәринин һәјатындан вә шәһадәтә чатдырылмасындан гыса мәлуматы тәгдим едирик.
Аббаси хәлифәси Мөтәмәд имам Һәсән Әскәринин (ә) нүфуз вә мәгамындан чох нараһат иди. Хәлифә мәһдудијјәт тәдбирләринин сәмәрә вермәдијини, әксинә, бу тәдбирләр нәтиҹәсиндә имамын даһа чох севилдијини ҝөрдүкдә ону гәтлә јетирмәк гәрарына ҝәлди. Мөтәмәд имам Һәсән Әскәријә (ә) ҝизли бир шәраитдә зәһәр верәрәк, шиәләри имамын һидајәт нурундан мәһрум етди.
Бу сајаг шәһадәтләр әввәлләр дә баш вермишди. Әмәви вә аббаси хәлифәләри даим бу сијасәтдән јарарланмышдылар. Имамлар исә бу планлары ачыгламаға чалышараг, хәлифәләрин ич үзүнү халга ҝөстәрмәк истәмишләр.
Имам Һәсән Әскәри (ә) өз гејри-ади билији илә әввәлҹәдән һисс етмишди ки, гаршыда ону өлүм ҝөзләјир. О, өз шәһадәти һаггында анасына хәбәр верәрәк демишди: «Һиҹри 260-ҹы илдә бир һадисә баш верәҹәк; бу, һәгигәтән дә, имамын аббаси һөкумәти тәрәфиндән шәһадәтә јетирилмәси олаҹаг». Бу хәбәр имамын анасыны гәм дәрјасына гәрг етмишди. Имам ағлајан анасына тәсәлли верәрәк демишди: «Ана! Аллаһын һөкмү гәтидир, дөзүмсүзлүк ҝөстәрмә». Имамын хәбәр вердији кими, һиҹри 260-ҹы илдә бу шәһадәт һәгигәтә чеврилди.
Имамын шәһадәтиндән бир нечә ҝүн әввәл ону дөврүн залым һакими Мөтәмәдин јанына ҝәтирдиләр. Бүтүн халгын имама тәзим етдијини билән Мөтәмәд чох нараһат иди. Халг, доғрудан да, ону бүтүн әләви вә Аббасиләрдән үстүн тутурду. Она ҝөрә дә, Мөтәмәд һәзрәти гәтлә јетирмәк гәрарына ҝәләрәк, она өлдүрүҹү зәһәр ичирди.
Имам она верилән зәһәри ичән кими бүтүн бәдәни од тутуб јанмаға башлады. Имам јатаға дүшдү вә бу, өлүм јатағы иди. Мөтәмәдин ҝөстәриши илә онун беш мәмуру имамын евинә нәзарәт едирди. Бу евдә баш верән бүтүн һадисәләр изләнилирди. Еләҹә дә, һәкимләрә ҝөстәриш верилмишди ки, имамын вәзијјәтиндән ҝеҹә-ҝүндүз хәбәрдар олсунлар. Һадисәдән ики ҝүн кечмиш Мөтәмәдә имамын вәзијјәтинин ағыр олдуғуну билдирдиләр. Хәлифәнин ҝөстәриши илә һәкимләр имамын евини тәрк етмирдиләр. Мөтәмәд газиләр газисини он нәфәрлә бирликдә имамын евинә ҝөндәрди вә онлара ҝөстәриш верди ки, ҝеҹә-ҝүндүз орада галсынлар. Бу инсанлар имамын тәбии шәкилдә дүнјасыны дәјишдијинә шаһид дурмалы идиләр. Буна бахмајараг, даһа он беш мәмур һәзрәтин евиндә кешик чәкирди.
Имам Һәсән Әскәри (ә) реһләт ҝеҹәси бир отагда, һөкумәт мәмурларындан ҝизли шәкилдә мәктублар јазыб шиәләр јашајан мүхтәлиф мәнтәгәләрә ҝөндәрди. Имамын вәзијјәти ҝетдикҹә ағырлашырды вә һәр ан ону өлүмә јахынлашдырырды. Һәзрәт өмрүнүн сон анларында Аллаһын зикринә мәшғул иди. О, Аллаһа һәмд охујур, Гуран ајәләри тилавәт едирди. Нәһајәт, имам үзүнү гибләјә тутду вә мүбарәк руһу Аллаһ дәрҝаһына пәрваз етди. Бу ҹанјандырыҹы һадисә һиҹри 260-ҹы ил, рәбиул-әввәл ајынын сәккизи, ҹүмә ҝүнү сүбһ намазындан сонра баш верди.
Имамын дүнјасыны дәјишмәси мүсәлманлар үчүн бөјүк бир итки иди. Онлар өз рәһбәрләрини, севимли хејирхаһларыны әлдән вермишдиләр. Даим зәифләрин, јетимләрин, јохсулларын һәмдәрди олан бир шәхс дүнјасыны дәјишмишди. Имамын евиндән наләләр уҹалды. Әли (ә) аиләсинин фәрјадлары бүтүн Самиррада ешидилмәкдә иди. Имамын дүнјасыны дәјишмәси хәбәри илдырым сүрәти илә шәһәрә јајылды вә мүсәлманлар өз имамларынын мәнзилинә үз тутдулар. Имамын еви әтрафында аһ-налә сәсләри дөврә вурурду. Бүтүн дөвләт идарәләри ишини сахламышды. Имама һөрмәт әламәти олараг базарлар бағланмышды. Бүтүн шәһәр әзадарлыг ичиндә иди. Самирра шәһәри санки гијамәт сәһнәсинә дөнмүшдү.
Самирра белә бир издиһам ҝөрмәмишди. Бүтүн тәбәгәләрдән, әгидәдән олан инсанлар бир јерә топланыб имамын фәзиләтләриндән, илаһи хүсусијјәтләриндән данышырдылар. Һамы имамын ҝедишини мүсәлманлар үчүн бөјүк бир итки сајырды.
Имамын гүсл, кәфән вә дәфн ишләри илә Осман ибн Сәид Әмри мәшғул олду. Шиә етигадына ҝөрә һәр бир имамы ондан сонракы имам дәфн етмәли, онун үчүн намаз гылмалыдыр. Амма имам Һәсән Әскәринин (ә) вәфатындан сонра хүсуси бир шәраит јаранмышды вә тәгијјә ҝөзләнилирди. Икинҹи бир тәрәфдән Осман ибн Сәид Әмри һәзрәт Меһдинин (ә) наиби олараг бу ишләри ҝөрүрдү. Әлбәттә ки, имамын вәфат етдији дөвр вә шәраит әввәлкиләрдән фәргләнирди. Үбејдуллаһ ибн Хаган дејир: «Имамын ҹәназәси дәфнә һазыр олдугда хәлифә имамын ҹәназәсинә намаз гылмаг үчүн гардашы Әбу-Иса ибн Мүтәвәккили ҝөндәрди. Ҹәназә намаз үчүн јерә гојулдугда Әбу-Иса ҹәназәјә јахынлашды вә һәзрәтин үзүнү ачыб ону әләвиләрә, Аббасиләрә, газиләрә, алимләрә вә диҝәр шаһидләрә ҝөстәрди вә деди: «Бу Әбу-Мәһәммәд Әсҝәридир ки, тәбии шәкилдә дүнјасыны дәјишмишдир. Онун тәбии шәкилдә өлдүјүнә газиләр, һәкимләр, мәмурлар шәһадәт верирләр». Сонра ҹәназәнин үзүнү өртдү, она намаз гылды вә ҝөстәриш верди ки, ҹәназәни дәфн үчүн апарсынлар.
Бу үсул аббаси һакимләринин шиә имамларына мүнасибәтдә тәҹрүбәдән кечирдији бир үсул иди. Халг, хүсуси илә дә шиәләр бу үсулла аз-чох таныш идиләр.
Шејх Сәдугун нәгл етдијинә ҝөрә, бу намаздан габаг евин дахилиндә һәзрәт үчүн башга бир намаз да гылынды. Хадим јатагдан бајыра чыхды вә имамын гардашы Ҹәфәрә мүраҹиәтлә деди: «Еј мәним ағам, гардашыныз кәфән едилди. Она намаз гылын». Бу вахт имам Меһди (ә) ҝөрүндү вә деди: «Мән атамын намазыны гылмаға даһа лајигәм».
Мәшһур бир рәвајәтә ҝөрә, имам Һәсән Әскәри (ә) Мөтәмәд тәрәфиндән зәһәрләндикдән сонра хәстәләнди вә рәбиул-әввәлин сәккизиндә дүнјасыны дәјишди. Буна әсасән дә, имам Меһдинин (ә) имамәти һәмин тарихдән ҝөтүрүлмәлидир. Һәзрәт елә һәмин вахтдан да пәрдә архасындадыр. Шүбһәсиз ки, һәзрәт бир ҝүн зүһур едәр вә јер үзүнү әдаләтлә долдурар.
