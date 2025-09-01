  1. Ana səhifə
Чиндә Владимир Путинлә Пашинјан арасында ҝөрүш олуб

1 sentyabr 2025 - 13:18
ТАСС аҝентлији хәбәр верир ки, Русија Президенти Пашинјанла узун мүддәт ҝөрүшмәдикләрини билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Президенти Владимир Путинлә Ермәнистанын Баш назири Никол Пашинјан арасында Чинин Тиенҹин шәһәриндә ҝөрүш олуб.

Путин гејд едиб ки, бу мүддәт әрзиндә мүзакирә үчүн һәм икитәрәфли, һәм дә реҝионал характерли хејли суал јараныб.

“Үмид едирәм ки, буҝүнкү ҝөрүшүмүз фајдалы вә мәзмунлу олаҹаг”, – Русија Президенти вурғулајыб.

