Чиндә Владимир Путинлә Пашинјан арасында ҝөрүш олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Президенти Владимир Путинлә Ермәнистанын Баш назири Никол Пашинјан арасында Чинин Тиенҹин шәһәриндә ҝөрүш олуб.
ТАСС аҝентлији хәбәр верир ки, Русија Президенти Пашинјанла узун мүддәт ҝөрүшмәдикләрини билдириб.
Путин гејд едиб ки, бу мүддәт әрзиндә мүзакирә үчүн һәм икитәрәфли, һәм дә реҝионал характерли хејли суал јараныб.
“Үмид едирәм ки, буҝүнкү ҝөрүшүмүз фајдалы вә мәзмунлу олаҹаг”, – Русија Президенти вурғулајыб.
