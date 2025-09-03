Ики Фарсдилли Дөвләт әмәкдашлыгларыны инкишаф етдирир

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Теһран – ИРНА – Иран Президенти билдириб: Иран вә Таҹикистанын ортаг тарихи мөһтәшәм бир ирсдир вә бу ирс јени нәсилләрә өтүрүлмәлидир. О вурғулајыб ки, сон илләрдә Теһран вә Дүшәнбә арасында мүнасибәтләр даим мүсбәт олуб вә әмәкдашлыг бүтүн саһәләрдә инкишаф јолундадыр.
Мәсуд Пезешкиан, бу ҝүн – 2025-ҹи ил сентјабрын 1-дә, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын дөвләт башчыларынын саммити чәрчивәсиндә Таҹикистан Президенти Имамәли Рәһман илә ҝөрүшүндә, ики өлкә лидерләринин давамлы ҝөрүш вә тәмасларынын халглар арасында достлуг вә гардашлыг мүнасибәтләрини ҝүҹләндирдијини мәмнунлугла гејд едиб. О, һәмчинин гаршылыглы әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинин ваҹиблијинә тохунараг дејиб:
Иран вә Таҹикистанын шәрәфли ортаг кечмиши јени нәсилләрә хатырладылмалы вә өтүрүлмәлидир.
Президент әлавә едиб: Ики өлкә арасында мүнасибәтләр сон илләрдә даим мүсбәт вә инкишафда олуб вә Теһранла Дүшәнбә арасында әмәкдашлыг транзит, тиҹарәт, туризм, елм вә халглар арасында әлагәләр кими бүтүн саһәләрдә ҝенишләнмәкдәдир.
