Пезешкиан Чиндә кечирилән һәрби парадда иштирак едиб

3 sentyabr 2025 - 19:45
Xəbər kodu: 1723267
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Парадда Чин ордусунун ән јени техника вә силаһлары нүмајиш етдирилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:  Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан Чинә сәфәринин сон програмы чәрчивәсиндә Икинҹи Дүнја мүһарибәсинин баша чатмасынын 80-ҹи илдөнүмүнә һәср олунмуш парадда иштирак едиб.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, мәрасим чәршәнбә ҝүнү, сентјабрын 3-дә кечирилән Чин Силаһлы Гүввәләринин һәрби парады илә мүшајиәт олунуб. Тәдбирдә Пезешкианла јанашы 25-дән чох өлкәнин лидерләри дә иштирак едиб.

Парадда Чин ордусунун ән јени техника вә силаһлары нүмајиш етдирилиб.

