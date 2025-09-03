Пезешкиан Чиндә кечирилән һәрби парадда иштирак едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан Чинә сәфәринин сон програмы чәрчивәсиндә Икинҹи Дүнја мүһарибәсинин баша чатмасынын 80-ҹи илдөнүмүнә һәср олунмуш парадда иштирак едиб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, мәрасим чәршәнбә ҝүнү, сентјабрын 3-дә кечирилән Чин Силаһлы Гүввәләринин һәрби парады илә мүшајиәт олунуб. Тәдбирдә Пезешкианла јанашы 25-дән чох өлкәнин лидерләри дә иштирак едиб.
Парадда Чин ордусунун ән јени техника вә силаһлары нүмајиш етдирилиб.
