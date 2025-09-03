ИИР Парламенти Милли Мүдафиә Сәнајесинин Инкишафыны Дәстәкләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислами Шура Мәҹлиси бу ҝүн өлкәнин ракет вә мүдафиә секторларынын инкишафыны дәстәкләјән бәјанат јајыб.
Бәјанатда дејилир: “Милләт өвладларынын мүдафиә сәнајесиндә әлдә етдији тәсирли наилијјәтләр бөјүк Иран халгынын елми вә сәнаје тәрәгги вә милли гүдрәт јолунда гәтијјәти вә фитри имканларынын символудур.
Иран Силаһлы Гүввәләри сон ајларда АБШ вә диҝәр Гәрб өлкәләринин дәстәји илә сионист режимин тәтбиг етдији 12 ҝүнлүк мүһарибәдә дүшмәнин чохгатлы вә габагҹыл һава һүҹумундан мүдафиә системләринә нүфуз едәрәк, бу бәдхаһ вә гатил режимин мәғлубедилмәзлијини сүбут едиб...
Биз Мүдафиә Сәнајемизин истеһсал етдији ракетләрин, пилотсуз учуш апаратларынын (ПУА) вә диҝәр мүдафиә сәнајесинин инкишафыны һәр заманкиндән даһа чох дәстәкләјирик”.
