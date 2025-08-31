Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹанын нүфузлу руһаниләри Әрбәин ҝүнү шиә гадынларын һәбси илә бағлы бирҝә бәјанат јајыб
Азәрбајҹанын нүфузлу Ислам алимләри Әрбәин ҝүнү шиә гадынларын һәбс едилмәси илә бағлы бирҝә бәјанат јајыблар.
Азәрбајҹанын нүфузлу Ислам алимләринин бирҝә бәјанатында дејилир:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنتَصِرُونَ]
"Вә онлара (ҹәмијјәтләринә вә ја дини һәдәфләринә) зүлм олундугда (һәдди ашмадан интигам алмаг үчүн) бир-бирләринә көмәк едәрләр".— Шура сурәси, 39
Азәрбајҹанын нүфузлу Ислам дин хадимләри сон ҝүнләрдә Азәрбајҹан халгынын иффәтли ханымларынын ганунсуз һәбсләринә мүнасибәт билдирәрәк, ваһид мөвгеләрини бәјан едирләр:
Иффәтли ханымларын һәбси гәтијјән јолверилмәздир. Бу сијасәт ачыг шәкилдә халгын дини инанҹына вә мәнәви кимлијинә гаршы дүшмәнчиликдир.
Азәрбајҹанын иффәтли ханымларынын тәгиби Исламын вә Әһли-бејтин (ә.с) һәдәфә алынмасыдыр. Бу, садәҹә бир нечә шәхсин мәсәләси дејил, бүтүн Азәрбајҹан халгына вә Ислам үммәтинә гаршы јөнәлмиш бир тәхрибатдыр.
Језид һакимијјәтинин Пејғәмбәр (с) аиләсинин ханымларына зүлм етдији кими, бу ҝүн дә ејни сијасәт халгымызын гејрәтли өвладларына гаршы тәтбиг олунур.
Һакимијјәтин бөһтан вә горху јаратма сијасәти рәдд едилир. Ханымлара гаршы гондарма “хулиганлыг” иттиһамы әсассыздыр, һәгигәтдә зүлм вә тәзјиг ҝөстәрән мөвҹуд режимин өзүдүр.
Азәрбајҹанын Әһли-бејт (ә.с) мәктәбинә мәнсуб руһаниләри билдирирләр ки:
Халгымыз бу һагсызлыға биҝанә галмамалыдыр.
Гадынларын һәбси дәрһал дајандырылмалы, сахланылан бүтүн иффәтли ханымлар азад олунмалыдыр.
Исламын вә Азәрбајҹан халгынын дәјәрләринә гаршы јөнәлмиш дүшмән сијасәтә сон гојулмалыдыр.
Азәрбајҹан Ислам алимләри хәбәрдарлыг едирләр ки, өлкәдә Азәрбајҹан халгынын вә Ислам дининин дәјәрләринә һөрмәт гојулмалыдыр.
