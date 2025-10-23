Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија хариҹи ишләр назиринин мүавини Серҝеј Рјабков билдириб ки, Русија өзүнүн баһалы силаһ јарышына чәкилмәсинә имкан вермәјәҹәк.
"Биз өзүмүзү чох баһа баша ҝәлән силаһланма јарышына ҹәлб етмәјә имкан вермәјәҹәјик", - о, Президент Грантлары Фондунун дәстәји илә Енержи вә Тәһлүкәсизлик Мәркәзинин тәшкил етдији "Русијанын нүвә сијасәтинин вә нүвә саһәсиндә иҹтимаи дипломатијанын тарихи вә бу ҝүнү" адлы вебинарын сессијасында дејиб.
Бөјүк дипломат “Русијанын тарихдән дәрсләрини ҝөтүрдүјүнү” вурғулајыб.
“Даһа белә тәләләр јохдур”, Рјабков гејд едиб. “Әмин билдијимиз бир шеј вар: өзүмүзү мүдафиә етмәк вә марагларымызы истәнилән вахт ирәли апармаг үчүн имканларымыз вә ресурсларымыз мөвҹуддур”.
