Суријада вәһһаби террорчу Ҹолани гүввәләри илә күрдләр арасында силаһлы тоггушма олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Медиада јајылан хәбәрләр Суријада, хүсусилә дә Риггәнин әтрафында вәһһаби террорчу гүввәләри илә күрд сепаратчы гүввәләри арасында гаршыдурмаларын давам етдијини ҝөстәрир.
САҺАР ТВ-нин мәлуматына ҝөрә, Суријанын Әл-Әхбаријјә телеканалы билдириб ки, Риггәнин шәрг әтрафларында террорчу Ҹолани режиминә бағлы үнсүрләр илә Сурија Демократик Гүввәләри кими танынан күрд гүввәләри арасында нөвбәти дәфә шиддәтли тоггушма баш вериб.
Мәлумата әсасән, Голани гүввәләри күрд гүввәләрин Фәрат чајы васитәсилә Риггәнин шәргиндә јерләшән Муғла бөлҝәсинә ҝирмәсинә мане олуб.
Бир нечә ҝүн әввәл дә Суријанын Һәләб вилајәтинин шәргиндәки Тәл Мааз кәндиндә ики тәрәф арасында силаһлы тоггушманын баш вердији билдирилмишди.
Суријанын Әл-Әхбаријјә телеканалы билдириб ки, Сурија Демократик Гүввәләри ракет вә ағыр силаһларла Тәл Мааз кәндини һәдәфә алыбларш
Гејд едәк ки, Суријада Бәшшар Әсәд режиминин деврилмәсиндән сонра өлкәдә дахили гаршыдурмалар сәнҝимәјиб, тәһлүкәсизлик вә сијаси сабитлик һәлә дә бәргәрар олунмајыб.
