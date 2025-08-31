Владимир Путин: Чинә сәфәрим заманы “јени дүнја дүзәни” идејасыны ҹанландыраҹағам

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија президенти Владимир Путин Чинә дөрд ҝүнлүк сәфәри әрәфәсиндә “чохгүтблү дүнја низамы” идејасыны ҹанландырмаг нијјәтиндә олдуғуну ачыглајыб.
О, Синхуа Хәбәр Аҝентлијинә мүсаһибәсиндә дејиб ки, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын Тианжин саммити чәрчивәсиндә Си Ҹинпинлә ҝөрүш бу системин формалашмасына “даһа ҝүҹлү тәкан” верә биләр.
Әл-Шәрг Әл-Авсат гәзетинин интернет сајты јазыб: "Путин бу мүсаһибәсиндә долларын зәифлијинә вә Американын глобал мәсәләләрдә һөкмранлығынын сона чатмасына тохунараг әлавә едиб ки, Русија вә Чин тиҹарәтләрини демәк олар ки, бүтүнлүклә милли валјуталара кечирибләр. О, һәмчинин глобал ҹәнуб өлкәләринин вә Бразилија, Русија вә Һиндистанын дахил олдуғу БРИКС блокунун ҝүҹләнмәсини јени низам һесаб едир."
Sizin rəyiniz