АБШ Фәләстин рәсмиләринин БМТ Баш Ассамблејасында иштиракы үчүн виза вермәјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аз.сһафагна.ҹом-ун вердији хәбәрә ҝөрә, Трамп Администрасијасы гаршыдан ҝәлән БМТ Баш Ассамблејасы әрәфәсиндә Фәләстин Азадлыг Тәшкилаты (ФАТ) вә Фәләстин Мухтаријјәтинин (ПА) үзвләринә виза вермәкдән имтина едәҹәјини вә мөвҹуд визалары рәдд едәҹәјини елан едиб.
Дөвләт Департаментинин вердији мәлумата әсасән, һәр ики тәшкилатын өһдәликләрини јеринә јетирмәмәси вә сүлһ перспективләрини сарсытмасы сәбәбиндән онларын мәсулијјәтә ҹәлб едилмәси АБШ-нин милли тәһлүкәсизлик марагларына ујғун һесаб олунур.
Гејд олунур ки, онлары сүлһүн тәрәфдашы кими гәбул етмәк үчүн Фәләстин Мухтаријјәти вә Фәләстин Тәһлүкәсизлик Тәшкилаты терроризми, о ҹүмләдән, 7 октјабр һүҹумуну ачыг шәкилдә писләмәлидир.
Бәјанатда вурғуланыр ки, Фәләстин Мухтаријјәти бејнәлхалг һүгуг кампанијаларына мүраҹиәтләри вә Фәләстин дөвләтинин биртәрәфли танынмасына јөнәлән сәјләри дајандырмалыдыр. Чүнки бу аддымлар данышыглардан јајынмаг ҹәһди кими дәјәрләндирилир вә нәтиҹә етибарилә ҺӘМАС-ын ҝировлары азад етмәмәсинә, һәмчинин Гәзза золағында атәшкәс данышыгларынын позулмасына ҝәтириб чыхарыр.
Мәлуматда гејд едилир ки, Фәләстинин БМТ-дәки миссијасына БМТ Баш Гәрарҝаһ Сазишинә ујғун шәкилдә ҝүзәштләр тәтбиг олунаҹаг.
“Һәр ики тәшкилат өз өһдәликләрини јеринә јетирәрсә вә Исраил илә конструктив, динҹ јанашы јашама јолуна гајытмаг үчүн конкрет аддымлар атарса, АБШ ганунларына ујғун олараг јенидән әлагәјә ачыг олаҹаг”, – дејә гејд олунур.
Sizin rəyiniz