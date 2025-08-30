Фашист Исраил јәһуди режими 121 фәләстинли ушағы АҸЛЫГ-ла гәтлә јетириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аз.сһафагна.ҹом хәбәр верир ки, Гәзза секторунун Сәһијјә Назирлији Исраилин һүҹумларынын динҹ гурбанлары илә бағлы јениләнмиш статистиканы пајлашыб.
Белә ки, ҹүһүд фашист ордусу сон 24 саатда даһа 59 нәфәр ҝүнаһсыз гәззалыны гәтлә јетириб, 189 нәфәри исә јаралајыб.
Бунунла да, сионист Исраил режимин 2023-ҹү илин 7 октјабрдан бәри гәтлә јетирдији динҹ фәләстинлиләрин 60 мин нәфәри кечәрәк 63 025 нәфәрә, хәсарәт аланларын сајы исә 159 490 нәфәрә чатыб.
Бундан да башга, иргчи јәһуди режиминин Гәзза секторуна гаршы тәтбиг етдији һәртәрәфли блокада – һавадан, судан вә гурудан мүһарисә илә сәбәб олдуғу аҹлыг да ҹан алмаға давам едир.
Сон ҝүн әрзиндә даһа 5 фәләстинли гида чатышмазлығындан һәјатыны итириб. Үмумиликдә дә, 121 нәфәри ушаглар олмаг, 322 нәфәр гәззалы аҹлыгдан дүнјасыны дәјишиб.
Һәмчинин 10 минә јахын Гәзза сакини исә иткин дүшүб.
Гејд едәк ки, динҹ әһали арасындакы иткиләрин реал сајынын ачыгланан рәсми рәгәмдән гат-гат артыг олдуғу еһтимал едилир.
Исраил јәһуди фашист режиминин гәтлә јетирдији динҹ гәззалыларын бөјүк әксәријјәтини ушаглар вә гадынлар тәшкил едир.
