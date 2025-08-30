Пакистан вә Ермәнистан арасында илк РӘСМИ ТӘМАС

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аз.сһафагна.ҹом хәбәр верир ки, өлкәләрин хариҹи ишләр назирләри арасында телефон данышығы олуб.
Пакистан ХИН башчысы Исһаг Дар ермәни һәмкары илә “сәмими телефон сөһбәти” кечирдијини, Пакистан вә Ермәнистна арасында дипломатик мүнасибәтләрин гурулмасы мәсәләсини ҝөздән кечирмәјә дари разылашдыгларыны билдириб.
Ермәнистан хариҹи ишләр назири Арарат Мирзојан да, өз нөвбәсиндә дејиб ки, өлкәләр арасында дипломатик мүнасибәтләрин гурулмасы мәсәләсини ҝөздән кечирмәк барәдә разылыг әлдә олунуб.
Sizin rəyiniz