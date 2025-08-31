Исраил кабинети Јәмәнин реаксијасындан горхур; Сығынаҹагда иҹлас кечирир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин тәһлүкәсизлик кабинетинин иҹласы Јәмәнин өлкәнин баш назири вә бир сыра диҝәр назирләринин һәдәфә алынмасына реаксијасынын горхусундан бу ҝүн сығынаҹагда кечириләҹәк.
Сионист режимин канал-7 телевизија каналынын мәлуматына ҝөрә, сионист режимин тәһлүкәсизлик кабинетинин иҹласы баш назири Бенјамин Нетанјаһу вә режимин диҝәр назирләри вә тәһлүкәсизлик вә һәрби башчыларынын иштиракы илә Гәззәнин там ишғалы планыны нәзәрдән кечирмәк үчүн тәһлүкәсиз јердә кечириләҹәк.
Мәлумата әсасән, сионист режимин назирләри бу ҝүн сәһәр кабинет иҹласынын јеринин дәјишдирилмәси илә бағлы месаж алыблар.
Месажда дејилир ки, Әнсаруллаһынын һүҹумунун горхусундан үчүн иҹлас тәһлүкәсиз јерә көчүрүлүб. Бу гәрар Исраил режиминин Сәнаја ҹинајәткар һүҹумлары вә Јәмән мүгавимәтинин реаксијасындан нараһатлыглар фонунда верилиб.
