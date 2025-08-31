Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасынын баш катиби: "Бөјүк Исраил" планы әрәб дүнјасы үчүн ҹидди тәһлүкәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасынын баш катиби Ҹасим Әл-Будәјви гондарма "Бөјүк Исраил" планыны "әрәб дүнјасынын милли тәһлүкәсизлијинә ҹидди тәһдид вә бејнәлхалг һүгуга етинасызлыг" адландырыб.
Әл-Будәјви базар ҝүнү Күвејтин “Әл-Гәбәс” гәзетинә вердији мүсаһибәдә билдириб ки, Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасы өлкәләри әрәб өлкәләринин суверенлијинә хәләл ҝәтирән һәр һансы експансионист иллүзијаны гәтијјәтлә рәдд едир вә бу јанашмаларын реҝионал сүлһ вә сабитлијә јаратдығы тәһлүкә барәдә хәбәрдарлыг едир.
О, әлавә едиб ки, Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасы өлкәләри "Исраилин Гәззаја тәҹавүзү вә ишғалчы гүввәләрин мүлки шәхсләрә, хүсусилә дә гадынлара вә ушаглара гаршы төрәтдији гырғынларла мүбаризәдә Фәләстин халгынын јанындадыр".
Әл-Будәјви вурғулајыб ки, Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасы өлкәләри “Гәзза халгына гаршы төрәдилән күтләви гәтлләри, мүһасирәни вә давам едән аҹлығы гәти шәкилдә рәдд едир вә онлары мүһарибә ҹинајәтләри вә инсанлыға гаршы ҹинајәтләр һесаб едир”.
О, һәмчинин дәрһал атәшкәсә, Гәзза золағында мүһасирәни арадан галдырмаға вә јардымларын бөлҝәјә манеәсиз чыхышыны тәмин етмәјә чағырыб.
