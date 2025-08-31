Чин дүнјанын илк 6G чипини тәгдим етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Соутһ Чина Морнинҝ Пост хәбәр верир ки, Чинли тәдгигатчылар узаг әразиләрдә хидмәт сүрәтини 5000 дәфә артыра билән дүнјанын илк 6G чипини тәгдим едибләр.
Пекин Университети вә Һонг-Конг Шәһәр Университетинин алимләри тәрәфиндән һазырланмыш “бүтүн фреканслы” 6G чипинин уҹгар әразиләрдә тез-тез истифадә олунан фреканслар да дахил олмагла, бүтүн симсиз спектрдә 100 Ҝбпс-дән чох мобил интернет сүрәтини чатдырмаг габилијјәтинә малик олдуғу билдирилир. Бу чип 50GB һәҹимли 8К кјфијјәтли филми бир нечә санијә әрзиндә өтүрмәјә гадирдир.
Јени 6G чипи мүхтәлиф фреканслары идарә едән чохсајлы системи әвәз едәрәк, бүтүн фреканс спектрини (0,5 GHz-дән 115 GHz-ә гәдәр) 11 мм-ин 1,7 мм-рә олан өлчүдә кичик бир чипә интеграсија едир. Бу да, чипин ашағы вә јүксәк фреканс диапазонларында проблемсиз ишләмәсинә имкан верир.
Sizin rəyiniz