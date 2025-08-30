Фашист Исраил режимин малијјә назири: Гәзза сакинләрини ја ҝүллә илә, ја да аҹлыгдан өлдүрәҹәјик!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Исраил режимин малијјә назири Безалел Смотрич Гәзза сакинләринин көчүрүлмәсинә вә әразинин исә ишғалы едиләрәк сионист режимин әразиләринә илһаг едилмәсинә чағырыб.
Смотрич, инсанларын "көнүллү" мүһаҹирәт етмәләри илә Гәззада әһали проблеминин һәлл олуна биләҹәјини иддиа едәрәк, әлавә едиб: "Ҝәрәк Гәззәјә су, електрик вә јемәк кәсилмәли вә сыфыра ендирилмәлидир. Ҝүлләләрдән өлмәјән һәр кәс аҹлыгдан өләҹәкдир".
О, Гәззә әразиләринин фашист ишғалчы Исраил режиминә әлавә едилмәси илә бағлы билдириб: “Биз һәр һәфтә Гәззанын бир һиссәсини илһаг етсәк, бир ајдан сонра әразиләрин чоху Исраилә бирләшдириләҹәкдир.”
