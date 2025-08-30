Макарондан Русијаја јени ТӘҺДИД

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аз.сһафагна.ҹом-ун мәлуматына ҝөрә, Франса президенти Еммануел Макрон бәјан едиб ки, Русија президенти Владимир Путин јахын ҝүнләрдә Украјна президенти Владимир Зеленски илә ҝөрүш кечирмәсә, Москва јени санксијаларла үзләшәҹәк.
Макрон “Ле Фиҝаро” гәзетинә ачыгламасында дејиб: “Әҝәр бу икитәрәфли ҝөрүш, һансы ки, президент Путин президент Трампа сөз вермишди, базар ертәсинә гәдәр баш тутмаса, бу, Путинин бир даһа Трампы алдатмасы демәк олаҹаг.”
Франса лидеринин сөзләринә ҝөрә, белә бир вәзијјәтдә һәм Парис, һәм дә Берлин Русијаја гаршы әлавә тәзјигләрин тәрәфдары олаҹаг. Макрон әлавә едиб ки, Авропа өлкәләри һәм илкин, һәм дә икинҹи дәрәҹәли санксијаларын тәтбигини ҝүндәмә ҝәтирәҹәк.
