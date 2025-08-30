Түркијә парламенти бејнәлхалг иҹтимаијјәти фашист Исраил режиминин БМТ-јә үзвлүјүнүн дајандырылмасына чағырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аз.сһафагна.ҹом-ун вердији хәбәрә ҝөрә, Түркијә парламенти бејнәлхалг иҹтимаијјәти Исраилин БМТ вә диҝәр бејнәлхалг тәшкилатлара үзвлүјүнү дајандырмаға, онунла һәрби вә тиҹарәт әлагәләрини кәсмәјә чағырыб.
Бу барәдә Түркијә парламентинин Гәззадакы вәзијјәтлә бағлы нөвбәдәнкәнар иҹласынын јекунлары үзрә јекдилликлә гәбул едилән гәтнамәсиндә дејилир.
Гәтнамә парламентин сәдри Нуман Куртулмушун имзасы илә дәрҹ едилиб.
“Биз Исраил һөкумәти сојгырымы сијасәтиндән әл чәкәнә гәдәр онларын БМТ вә бејнәлхалг тәшкилатлара үзвлүјүнү дајандырмаға чағырырыг. Биз һәмчинин бүтүн милли парламентләри Исраиллә һәрби вә тиҹарәт әлагәләрини дајандырмаға вә Фәләстинә гаршы ембаргону ләғв етмәк үчүн дәрһал һәрәкәтә кечмәјә чағырырыг”, – сәнәддә дејилир.
Бәјанатда Исраилин Гәзза золағындакы һәрәкәтләри “сојгырымы ҹинајәти” кими сәҹијјәләндирилир.
“Биз бејнәлхалг иҹтимаијјәти Исраили Гәззада даими атәшкәси гәбул етмәјә, силаһлы гүввәләрини бөлҝәдән чыхармаға вә Гәззаја һуманитар јардымын манеәсиз чатдырылмасыны тәмин етмәјә мәҹбур етмәк үчүн даһа чох иш ҝөрмәјә чағырырыг”, – бәјанатда дејилир.
