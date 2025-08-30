Имам Һүсејн (ә) Зијарәтҝаһында Ислам инҹәсәнәтинин бәнзәрсиз нүмунәләри \ Фото Репортаж

Имам Һүсејн (ә) Зијарәтҝаһы бу ҝүн дә һәм мәнәвијјат, һәм дә сәнәт бахымындан мүсәлман дүнјасынын ән мүһүм мәркәзләриндән бири олараг мөһтәшәмлији илә сечилир.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аз.сһафагна.ҹом хәбәр верир ки, Кәрбәла – Имам Һүсејн (ә) Зијарәтҝаһынын дивар вә таванларыны бәзәјән зәнҝин ислами мотивләр, хәттатлыг нүмунәләри вә рәнҝарәнҝ орнаментләр мүгәддәс мәканын мөһтәшәмлијини даһа да артырыр.
Паклыг вә руһанијјәтин рәмзинә чеврилән бу бәдии ишләмәләр әсрләр боју горунуб сахланылан Ислам инҹәсәнәтинин надир нүмунәләри кими зијарәтчиләрин диггәтини ҹәлб едир. Зијарәтҝаһын һәр бир ҝушәсиндә ҝөзә чарпан инҹә орнаментләр вә Гурани ајәләрлә ишләнмиш хәттатлыг әсәрләри, һәм дини дәјәрләри, һәм дә мемарлыг ҝөзәллијини бир араја ҝәтирир.
