Пентагон сијаси мәгсәдләр үчүн тәблиғат һазырламаг вә јајмаг үчүн сүни интеллектдән истифадә едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Хүсуси Әмәлијјат Команданлығынын (SOCOM) The Intercept тәрәфиндән дәрҹ едилән сәнәдинә әсасән, АБШ ордусу хариҹдә сијаси мәгсәдләр үчүн тәблиғат һазырламаг вә јајмаг үчүн сүни интеллектдән истифадә етмәји планлашдырыр. Лајиһәнин мәгсәди “хариҹи һәдәф аудиторијаларына тәсир етмәк” вә “мүхалиф аргументләри боғмаг”дыр.
Ҝәләҹәк һәрби технолоҝијалар үчүн “истәк сијаһысы” кими һазырланан сәнәддә сүни интеллект програм тәминаты да информасија мүһарибәси үчүн ваҹиб һесаб едилир. Сијаһыда вурғуланан технолоҝијалар арасында ән сон камералар, сенсорлар, истигамәтләндирилмиш енержи силаһлары вә диҝәр һәдәфләмә вә мәһветмә ҹиһазлары вар. Бу технолоҝијалар арасында информасија мүһарибәси үчүн нәзәрдә тутулмуш машын өјрәнмә програмы вар.
Сәнәддә һәмчинин “АБШ-ын тәблиғатына гаршы чыхмаг вә ја ҝөздән салмаг истәјән шәхсләрин вә ја групларын профилләринә, шәбәкәләринә вә системләринә” дахил олмаг имканындан бәһс едилир.
