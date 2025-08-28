Үч Авропа өлкәсинин хариҹи ишләр назирләри илә данышыглардан сонра

Пиготт иддиа едиб: “Бундан әлавә, дөвләт катиби Иранын бәдхаһ тәсиринә гаршы мүбаризәнин ваҹиблијини мүзакирә едиб”.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Инҝилтәрә, Франса вә Алманијанын хариҹи ишләр назирләри илә данышыглардан әлавә, АБШ дөвләт катиби Марко Рубио Вашингтонда исраилли һәмкары вә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин баш директору Рафаел Гросси илә ҝөрүшүб вә онларла Ираны мүзакирә едиб.
АБШ Дөвләт Департаментинин сөзчүнүн мүавини Томмј Пиготт билдириб ки, Рубио ҝөрүш заманы исраилли һәмкары илә “Гәзза, Ливан вә Суријадакы әсас мәсәләләри” мүзакирә едиб.
Пиготт иддиа едиб: “Бундан әлавә, дөвләт катиби Иранын бәдхаһ тәсиринә гаршы мүбаризәнин ваҹиблијини мүзакирә едиб”.
Тәрәфләр разылашыблар ки, онлар арасында сых вә давамлы әмәкдашлыг реҝионун тәһлүкәсизлији вә рифаһы үчүн һәјати әһәмијјәт кәсб едир.
