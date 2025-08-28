Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алман медиасынын истинад етдији јени сорғуја әсасән, алманларын бөјүк әксәријјәти Украјнанын сүлһә наил олмаг үчүн Русијаја әрази ҝүзәштинә ҝетмәли олдуғуна инаныр.
Форса сорғу аҝентлијинин августун 18-19-да кечирдији сорғу нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, 1002 респондентин 52 фаизи Украјнанын сүлһ просесини асанлашдырмаг үчүн әрази иддиаларындан әл чәкмәси илә разылашыб.
Бу фикрә дәстәк хүсусилә Украјнаја дәстәји тәнгид едән Алманија үчүн Алтернатив (АфД) партијасынын тәрәфдарлары арасында јүксәк олуб вә 72 фаиз белә ҝүзәштләрин леһинә олуб. Әсас партијалар арасында сечиҹиләрин әһәмијјәтли һиссәси дә бу фикри дәстәкләјиб: Христиан мүһафизәкарларынын 43 фаизи вә Сосиал Демократларын исә 48 фаизи Кијевин белә бир компромислә разылашмалы олдуғуну билдирибләр.
